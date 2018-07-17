"Антонов" и турецкая компания создадут СП для разработки военного самолета Ан-188

В ближайшее время турецкая делегация посетит ГП "Антонов" для финализации создания юридических документов по формированию совместного предприятия.

Государственное предприятие "Антонов" и центр технологий Turkish Aerospace Industry (Турция) в ближайшее время планируют создать совместное предприятие по реализации проекта по разработке транспортного самолета Ан-188.

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Как сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", стороны в очередной раз обсудили этот вопрос во время авиасалона на Farnborough-2018, который сейчас проходит в пригороде Лондона.

"В ближайшее время турецкая делегация посетит ГП "Антонов" для финализации создания юридических документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и испытаний самолета Ан-188. Согласно законодательству, эти документы будут представлены на рассмотрение Кабинета министров Украины. Соответствующая процедура будет выполнена турецкой стороной", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.