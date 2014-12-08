АТЭК намерен освоить производство техники для АТО

Александра Дмитриева для оценки потенциала предприятия АТЭК пригласило новое руководство, сообщил он во время пресс-конференции.

Как известно, доведенный до банкротства завод сейчас находится в режиме санации и его нынешний руководитель, арбитражный управляющий Виктор Микитьон ищет пути восстановления платежеспособности предприятия и запуска производства.

По мнению Дмитриева задача восстановления производственного потенциала бывшего «Красного экскаватора» в полном объеме, к сожалению, невыполнима.

"Предприятие к чему-то готовили, но не для производства. Оно полностью уничтожено. Даже производственные линии банально вырезаны, причем из бетона вырваны даже несущие металлоконструкции. Я видел остатки этих линий, станков, уникальных приборов, которые были порезаны и проданы ... Даже чугунное покрытие пола, а это достаточно дорогое покрытие для производственных цехов, было снято. Здесь работали вандалы и грабители", - говорит Алексеев.

Читайте такжеХарьковский бронетанковый завод передал первую партию танков для АТОПо словам Микитьона, из более чем 20-ти производственных цехов в работоспособном состоянии находятся два, ущерб оценивается десятками миллионов гривен. Завод фактически был превращен в гигантскую базу по заготовке металлолома, однако окончательную порезку завода на лом удалось остановить, отстранив от руководства прежних «хозяев», которые, по некоторым данным, завладели акциями АТЭКа рейдерским путем.

Александр Дмитриев после осмотра оставшихся цехов и общения с работниками, дал оптимистический прогноз.

"Есть коллектив, благодаря которому сохранились два цеха. На остатках производства еще можно что-то делать. Скажем, обсуждали с конструкторами возможность выпуска здесь некоторых запчастей для пушек, налаживания модернизации автомобильной техники", - говорит специалист.

По словам Дмитриева, на остатках мощностей планируют даже начать изготовление собственной малогабаритной штурмовой бронетехники.