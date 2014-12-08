Российская «Северсталь» продает украинский «Днепрометиз» немецкой компании

Одна из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний «Северсталь» (Россия) через дочернюю Severstal-Trade Gmbh (Австрия) подписала соглашение о продаже украинского предприятия «Днепрометиз» частной немецкой компании, говорится в сообщении «Северстали».

Согласно сообщению, «Днепрометиз» управляется подразделением «Северсталь-метиз», объединяющей метизные активы компании «Северсталь».

«Продажа «Днепрометиза» позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы «Северсталь-метиз» и рост прибыльности компании «Северсталь» в целом», - отмечают в компании, не разглашая название компании которая заинтересована купить «Днепрометиз», и не называя сумму сделки.

Кроме того напоминается, что «Северсталь» приобрела 60% акций «Днепрометиза» в 2006 году. Впоследствии ее доля в украинском предприятии была увеличена до 98,6%, и теперь продаже подлежит весь этот пакет.

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2015 году, после проведения антимонопольной проверки и выполнения других стандартных условий.

При этом в российской компании отмечают, что «Днепрометиз» продолжает показывать хорошую загрузку производственных мощностей, но, в то же время, с российскими предприятиями «Северстали» этот завод операционно не связан.

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Как сообщал УНИАН, «Днепрометиз» в 2013 году снизил чистый убыток на 7% по сравнению с 2012 годом до 13,4 млн грн с 14,4 млн грн.

Справка УНИАН. «Днепрометиз» - ведущий производитель Украины по выпуску стальной проволоки, гвоздей, крепежа и сеток. Мощность предприятия - 120 тыс. тонн метизделий в год.

«Северстааль» — российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Компания состоит из дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс».