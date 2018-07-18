«Антонов» будет производить самолеты совместно с подразделением Boeing

ГП «Антонов» подписало соглашение с компанией Aviall Services, Inc для производства модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

Государственное предприятие «Антонов», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», и компания Aviall Services, Inc., являющаяся подразделением корпорации Boeing, подписали генеральное соглашение о взаимодействии в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, семейство которых будет обозначаться как Ан-1X8 NEXT.

Читайте также«Антонов» совместно со швейцарцами будет производить беспилотные воздушные такси (видео)

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», в рамках кооперации Aviall Services, Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП «Антонов» широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем.

«В результате заключения соглашения с компанией Aviall Services, Inc. «Антонов» получил партнера, который станет интегрирующей звеном в процессе приобретения ряда комплектующих изделий западного производства в рамках программы импортозамещения, в частности, для запуска серийного производства новейших самолетов марки «Ан» и обеспечения их послепродажной поддержки на самом высоком мировом уровне», - цитирует президента «Антонова» Александра Донца пресс-служба госконцерна.

По его словам, соглашение предоставляет «Укроборонпрому» существенные преимущества для производства трех самолетов ГП «Антонов» линейки «Next» – Ан-148, Ан-158 и Ан-178.

«Мы получаем возможности быстро поставлять материалы для этих трех машин без использования собственных оборотных средств. Речь идет о 50 млн долларов, которые Aviall Services, Inc. готов обеспечить для создания пула по обеспечению материалами и системами самолетов ГП «Антонов», - цитирует Донца пресс-служба «Укроборонпрома».

Он также отметил важность договоренностей по сервисной поддержке самолетов ГП «Антонов» со стороны иностранного партнера, что позволит лучше поддерживать заказчиков по всему миру, поскольку предполагается, что Aviall Services, Inc. предоставит собственную сеть и возможности использовать свои логистические цепи.

По словам Донца, соглашение обеспечивает ГП «Антонов» существенный технологический прорыв и позволит быстрее поставить Ан-178 в серийное производство.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.