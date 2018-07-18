Промышленники и энергетики просят Гройсмана обратить внимание на кризис ж/д перевозок

По мнению представителей отраслевых ассоциаций, основной причиной массовых простоев является дефицит локомотивной тяги.

Представители "Федерации металлургов Украины", "Укрметаллургпрома", "Украинской ассоциации производителей ферросплавов", ассоциации "Укрцемент", "Первой энергетической ассоциации Украины" обратились с письмами к премьер-министру Владимиру Гройсману, вице-премьеру Кистиону, министру инфраструктуры Омеляну, в которых просят обратить внимание на негативную ситуацию, сложившуюся в сфере железнодорожных грузоперевозок.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на ЦТС. В письме говорится, что по состоянию на 3 июля на сети "Укрзализныци" в направлении западных пограничных переходов простаивало 11 420 полувагонов при норме 6 500 полувагонов. 2 тыс. вагонов находились без движения более трех суток.

По мнению представителей отраслевых ассоциаций, основной причиной массовых простоев является дефицит локомотивной тяги. Так, по разным оценкам, на сегодня УЗ не хватает 100-150 локомотивов (электровозов и тепловозов).

Простои тысяч вагонов ведут к тому, что украинские предприятия-экспортеры не могут выполнить свои экспортные контракты в полной мере, а государство теряет валютную выручку. К примеру, крупнейшие производители железной руды в Украине за май-июнь по заключенным договорам не догрузили 1 220 тыс. т продукции, что привело к потере около 85 млн долл. валютной выручки.

Из-за низкой пропускной способности ветки Камыш-Заря - Волноваха меткомбинаты Мариуполя в июне не произвели 37 тыс. т металлопродукции, что привело к снижению валютных поступлений в объеме 15 млн. долл.

В письме к премьеру также в очередной раз напомнили, что простои вагонов ставят под угрозу стабильность работы энергосистемы страны. К примеру, Бурштынская ТЭС ежесуточно получает вместо 18 тыс. т угля, только 10 тыс. т.

В цементной отрасли средний показатель выполнения заявок на хопер-цементовозы ПАО УЗ составляет 65%. И еще до наступления пика сезона предприятия цементной отрасли уже ощущают острый дефицит специализированных вагонов, в то время как подвижной состав простаивает на узловых станциях из-за дефицита тяги.

Однако, отмечается в письме, на фоне упомянутых проблем, на рынке ж/д перевозок есть много предложений от частных компаний-экспедиторов, предлагающих услуги продвижения вагонов по магистралям УЗ, гарантируя их доставку в сроки, определенные Правилами перевозки грузов. И пока такие компании выполняют свои обязательства, вагоны других - простаивают.

Также обращается внимание на прямой и опосредованный рост ж/д тарифов.

Для наведения порядка в данной ситуации представители металлургов, энергетиков и производителей цемента предлагают УЗ утвердить конкретный план мероприятий (с определением сроков выполнения) по стабилизации ситуации с перевозками, в частности, план увеличения локомотивной тяги; обеспечить публичное информирование на еженедельной основе бизнеса и отраслевых ассоциаций о реализации плана. Временно ввести краткосрочные ограничения на перевозку транзитных грузов в направлении западных пограничных переходов. Не пересматривать размер грузовых тарифов до улучшения ситуации с обеспечение потребностей предприятий в перевозках грузов ж/д транспортом.