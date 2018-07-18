Ответ на пошлины США: Евросоюз вводит временные защитные меры по импорту стали

Меры вступят в силу завтра, 19 июля, и могут действовать не более 200 дней.

Еврокомиссия объявила о введении временных мер безопасности в отношении импортируемых в ЕС стальных изделий. Меры затронут 23 категории товаров, на которые будут введены тарифные квоты.

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Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

«По каждой из 23 категорий 25-процентные пошлины введут только после того, как будет превышен средний объем импорта за последние три года», — пояснили в ЕК.

Меры вступят в силу завтра, 19 июля, и могут действовать не более 200 дней.

ЕК решила задействовать защитные меры в ответ на введенные США пошлины на сталь. Как заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, американские тарифы могут нанести ущерб отраслевым предприятиям и рабочим ЕС.

«У нас не осталось другого выбора, кроме как ввести временные меры для защиты нашей промышленности от резкого роста импорта. Тем не менее, эти меры гарантируют, что рынок ЕС останется открытым и будет поддерживать традиционные торговые потоки», — пояснила представительница ЕК, передает «Коммерсант».

«Эти меры применяются ко всем государствам, за исключением некоторых развивающихся стран с ограниченным экспортом в ЕС. Учитывая тесные экономические связи между ЕС и странами Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), их продукцию меры не затронут», — добавили в ЕК.

Напомним, 9 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. ЕС, Россия, КНР и Канада объявили об ответных мерах. Дональд Трамп позднее заявил, что 20-процентной пошлиной могут быть обложены автомобили из Евросоюза.