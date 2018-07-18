В Украине начали производство боеприпасов по стандартам НАТО (видео)

Заводы «Импульс» и «Кузница на Рыбальском» начали серийное производство боеприпасов для 40-мм гранатомета.

Казенное предприятие «Шосткинский казенный завод «Импульс», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», совместно с предприятием «Кузница на Рыбальском» начали серийное производство боеприпасов ПГОФ-40 для 40-мм автоматического гранатомета, которые соответствуют стандарту НАТО.

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Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Сейчас «Импульс» работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых инструментов. При этом в основном сборка таких боеприпасов – это ручная работа», - цитирует директора предприятия Евгения Чернова пресс-служба госконцерна.

Также завод «Импульс» освоил производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

Кроме того, завод «Импульс» совместно с «Кузницей на Рыбальском» осваивает производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подствольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур, отметили в «Укроборонпроме».

Справка УНИАН. «Шосткинский казенный завод «Импульс» является одним из немногих предприятий в мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, от обычных патронов до дальнобойных ракет типа «земля-земля».

Завод «Кузница на Рыбальском» (бывший «Ленинская кузница») - предприятие в Киеве, основанное в 1862 году. Завод ориентирован на три основных производства: судостроение, машиностроение, металлургия. Завод производит артиллерийский катер «Гюрза», а также автоматический гранатомет УАГ-40 и боевые модули, легкую бронированную технику.

Крупнейшим акционером завода является фонд «Прайм Эссетс Капитал» президента Украины Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций.