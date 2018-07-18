Госгеонедр назвала стоимость 44 нефтегазовых участков, которые будут выставлены на аукционы в этом году

Общие прогнозируемые ресурсы газа составляют 151,6 млрд куб м.

Стартовая стоимость нефтегазовых лотов, которые будут выставлены на аукционы в 2018 году, составляет почти 3 млрд грн, сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Олег Кирилюк.

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«Стартовая стоимость нефтегазовых лотов, которые будут выставлены в 2018 году, составляет почти 3 млрд грн, например, по шельфу Черного моря – 1,5 млрд грн. Также мы подсчитали стоимость геологической информации по участкам, которые готовим на продажу, и она оплачивается отдельно. Сумма составляет более 40 млн грн», - написал он.

Также Кирилюк сообщил, что общие прогнозируемые ресурсы газа составляют 151,6 млрд куб м.

Как сообщал УНАИН, Госгеонедр планирует 25 октября провести аукцион по продаже двух специальных разрешений на пользование недрами во Львовской области.

Ранее из-за отсутствия аукционов деятельность Госгеонедр остро критиковалась со стороны игроков рынка.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.

Что касается последних скандальных случаев выдачи разрешений без аукциона на разработку месторождений лития и нефти в Донецкой и Полтавской областях, то Генпрокуратура подала в Окружной административный суд Киева исковые заявления о признании противоправными и отмене данных приказов Госгеонедр.

По словам Луценко, правительство обязано обеспечить стопроцентно открытые конкурсные аукционы на любые природные ресурсы.