Гройсман зовет французский Renault производить автомобили в Украине

Премьер предложил Верховной Раде совместно разработать законопроект, который позволил бы упростить процесс привлечения инвесторов в автопроизводство.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с руковододством ведущей в мире автомобилестроительной компании Renault (Франция) возможности размещения производства автомобилей группы в Украине.

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Об этом премьер-министр сообщил на своей странице в сети Facebook со ссылкой на встречу с руководителями компании.

«Сейчас мы обсуждаем возможности размещения производства автомобилей группы Renault в Украине. Это и дополнительные рабочие места, и расширение экспортных возможностей. Уверен, что Украина может стать региональным хабом автопроизводства. У нас уже есть прекрасные примеры работы предприятий, производящих как узлы и детали, так и готовую продукцию, на украинский и европейский рынки», - написал он.

Премьер напомнил, что предложил Верховной Раде совместно разработать законопроект, который позволил бы упростить процесс привлечения инвесторов в автопроизводство.

«Это не только дало бы толчок развитию всей отрасли, но и сняло бы проблему избыточной стоимости машин и завоза тех самых "евроблях", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тыс. единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тыс. единиц.