Украина уже работает над увеличением объемов производства боеприпасов по стандартам НАТО – Порошенко

21:15, 18 июля 2018
Промышленность
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Порошенко отметил, что начато серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО / фото president.gov.ua

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Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Государственный концерн «Укроборонпром» производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства», - отметил глава государства.

«Продолжаем укреплять обороноспособность украинского войска!», - добавил Порошенко.

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Теги: #НАТО#Укроборонпром