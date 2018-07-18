Украина уже работает над увеличением объемов производства боеприпасов по стандартам НАТО – Порошенко
21:15, 18 июля 2018Промышленность
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Президент отметил, что «Укроборонпром» производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40.
Порошенко отметил, что начато серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО / фото president.gov.ua
Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО.
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Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
«Государственный концерн «Укроборонпром» производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства», - отметил глава государства.
«Продолжаем укреплять обороноспособность украинского войска!», - добавил Порошенко.
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