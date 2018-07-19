ЕС вводит тарифные квоты на импорт: под их действие попали 11 видов украинской металлопродукции

Тарифные квоты будут применяться на основе принципа «first come, first served» (первый пришел - первый получил), а после того как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%.

Европейская комиссия приняла решение о введении предварительных защитных мер в рамках расследования по металлопродукции и с 19 июля на 200 дней вводит тарифные квоты на импорт 23 видов такой продукции.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Тарифные квоты будут применяться на основе принципа «first come, first served» (первый пришел - первый получил), а после того как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%», - говорится в сообщении.

Минэкономразвития отметило, что 11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер, в то же время 17 видов украинской металлопродукции, в отношении которых и в дальнейшем будет проводиться расследование, пока не ограничены защитными мерами.

Минэкономразвития вместе с украинскими производителями в рамках процедуры расследования отстаивают позицию, что Украина является развивающейся страной для целей защитных расследований (что закреплено в статье 43 Соглашения об ассоциации с ЕС) и в соответствии с положениями соглашений ВТО, импорт украинской продукции с долей менее 3% от общего импорта товара в ЕС должен быть исключен из-под действия мер.

Как сообщал УНИАН, специальное защитное расследование, которое начал ЕС в отношении металлургической продукции независимо от страны происхождения, инициировано в ответ на недавние защитные меры США, что обуславливает переток продукции, которая раньше направлялась на американский рынок, на рынок ЕС.

8 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении импортных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%.