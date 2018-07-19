На броневик "Козак-2М" установили новый боевой модуль (фото, видео)

Модуль оснащен одномоментными двигателями.

На Гончаровском военном полигоне прошла демонстрация нового боевого модуля, установленного на боевой колесной бронированной машине "Козак-2М".

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Это трехсторонний проект, в котором принимают участие турецкая компания Aselsan, государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", а также частное предприятие НПО "Практика", которое является разработчиком и производителем боевой бронированной машины, пишет на своей странице в Facebook военный эксперт Сергей Згурец.

Представленный модуль может оснащаться различными типами пулеметов, но главная его ударная сила - это отечественный противотанковый ракетный комплекс "Барьер" в исполнении с увеличенным количеством ракет на пусковой. Это четыре ракеты Р-2С. Максимальная дальность пуска - 5 километров, бронепробиваемость за динамической защитой — 800 миллиметров. Также могут применяться ракеты с осколочно-фугасной, а также с термобаричою боевой частью. Система управления ракетой - лазерная, полуавтоматическая. Перезарядка - через люки на крыше машины.

Масса модуля - в пределах 400 килограммов. Модуль оснащен одномоментными двигателями, которые обеспечивают скорость опрокидывания оси прицеливания, по утверждениям представителей турецкой компании, до 30° в секунду.

Как сообщалось, в конце апреля на одном из полигонов в Днепропетровской области начались испытания отечественного станкового противотанкового гранатомета "Ланцея".