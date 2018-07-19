Промышленность Украины оказалась на грани выживания из-за завышенных тарифов на энергоресурсы – Палица

По мнению Игоря Палицы, действующая власть практически разрушила украинскую экономику.

Украинцы стали заложниками политиков, которые пришли к власти в 2014 году. Об этом в прямом эфире в социальной сети Facebook заявил председатель Волынского областного совета, член президиума УКРОПа Игорь Палица.

«Мы стали заложниками людей, которые пришли к власти в 2014 году. Сегодняшнее руководство Украины не дает ей развиваться», – подчеркнул укроповец.

Он отметил, что действующая власть практически разрушила украинскую экономику. Промышленность на грани выживания из-за заоблачных тарифов на энергоресурсы. Пока компании олигарха Рината Ахметова, контролирующие почти 60% отечественного рынка электроэнергии, получают сверхприбыли, крупнейшие промышленные предприятия прекращают работу одно за другим.

Сегодня в Украине не работают пять из шести нефтеперерабатывающих заводов, полностью остановлен ферросплавный бизнес и алюминиевое производство. В итоге экономика теряет доходы от экспорта украинской продукции за рубеж.

«Цены на электроэнергию в Украине уже превышают европейские. Власть не позволяет промышленникам получать валюту из-за границы, вместо этого сажает отечественную экономику на кредитную иглу, заставляет продавать землю и лес, отправляя украинцев искать лучшей доли за границей», – подчеркнул Игорь Палица.

Произвол нынешней власти порой превосходит аппетиты чиновников времен Януковича. Например, рынок сжиженного газа в Украине перешел под полный контроль президента Петра Порошенко и его бизнес-партнера Виктора Медведчука. Умышленное блокирование альтернативных поставок сжиженного газа уравняло его стоимость с ценой традиционно более дорогого бензина.

«Даже то, что делал Курченко во времена Януковича, не идет ни в какое сравнение с тем, что делают Порошенко с Медведчуком в поставках сжиженного газа в Украину сейчас», – резюмировал укроповец.