Украина наладила производство реактивных пехотных огнеметов

Огнемет способен уничтожать легкобронированную технику на расстоянии около одного километра и живую силу противника, которая находится даже за мощными укрытиями.

Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов (Шостка, Сумская область), входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", наладил производство реактивных пехотных огнеметов РПВ-16, которые удачно прошли приемо-сдаточные испытания и в ближайшее время усилят подразделения украинской армии.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Реактивный пехотный огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оно также называется боеприпасами объемного взрыва", - сказано в сообщении.

Как добавили в госконцерне, фугасное действие 93-миллиметрового выстрела огнемета эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра, поэтому это оружие способно уничтожать легкобронированную технику на расстоянии около одного километра и живую силу противника, которая находится даже за мощными укрытиями.

"Создание и серийный выпуск РПВ-16 стали возможными прежде всего благодаря кооперации производственных мощностей ГНИИ химических продуктов, КП "ШКЗ "Импульс" и ГАХК "Артем", которые являются предприятиями-участниками концерна "Укроборонпром", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.