"Днепразот" решил возобновить производство жидкого хлора

В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции.

Одно из крупнейших химических предприятий Украины "Днепразот" возобновляет работу цехов хлорной группы, сообщает пресс-служба предприятия.

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"В настоящее время на предприятии закончены подготовительные работы для включения производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. По вопросам поставок жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной просим обращаться в отдел реализации АО "Днепразот" для заключения прямых договоров на поставку", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Днепразот" после завершения ремонта заявил, что с 15 июня останавливает работу на неопределённый срок из-за высоких цен на газ для промышленности.

В связи с тем, что "Днепразот" является единственным в стране производителем жидкого хлора, применяемого на водоканалах для обеззараживания воды, ситуация с водоснабжением в Украине стала критической.

На данный момент практически все предприятия химической отрасли терпят огромные убытки из-за высоких цен на газ: уже давно простаивает Одесский припортовый завод, а "Черкассыазот" работает на импортном аммиаке.

Справка УНИАН. АО "ДнепрАзот" (г. Каменское, Днепропетровская обл.) входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины. Специализируется на выпуске аммиака и карбамида, а продукты хлорной группы составляют примерно 10% от общего объема производства.