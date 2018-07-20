Для преодоления системного кризиса Украина должна стимулировать развитие промышленности – Кинах

По словам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей, нынешние темпы роста экономики лишь консервируют и углубляют кризис.

Украина в ближайшее время за счет активной поддержки со стороны государства должна простимулировать развитие промышленности, чтобы преодолеть системный социально-экономический кризис, который наблюдается в стране.

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Об этом президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил на расширенном заседании Антикризисного совета общественных организаций и правления УСПП.

По его словам, нужно завершить объявленную Кабинетом министров так называемую «промышленную революцию», которая предусматривала принятие приоритетных законопроектов для стимулирования экономики.

«На сегодняшний день это задание фактически сорвано. Из тридцати пяти продекларированных законопроектов, которые должны быть серьезным фактором стимулирования более высокой активности промышленно-предпринимательского развития, принято только девять законопроектов», - сказал Кинах.

Президент УСПП отметил, что в этом году фактически прекратил свою работу Национальный комитет по промышленному развитию, который с января не провел ни одного заседания. До сих пор не утверждена стратегия промышленной политики и не заработало экспортно-кредитное агентство.

По его словам, не решена проблема доступа промышленных предприятий к кредитным ресурсам на среднесрочный и долгосрочный периоды, что существенно снижает возможности для развития многих отраслей экономики.

Кинах подчеркнул, что при нынешних темпах роста экономики системный кризис лишь углубляется и консервируется, потому нужно принимать срочные меры для остановки процессов деиндустриализации в стране.

«На фоне тех беспрецедентных падений объемов производства в предыдущий период показатели роста на уровне статистической погрешности абсолютно не те, которые необходимы для того, чтобы Украина постепенно вышла в позитивный тренд своего развития. В этих условиях необходимы показатели минимум 6-8% в год», - сказал он.

По итогам работы участники Антикризисного совета общественных организаций и правления УСПП намерены обратиться в Кабинет министров и Верховную Раду с предложениями относительно мер по стимулированию промышленности.

Как сообщал УНИАН, Украинский союз промышленников и предпринимателей в конце прошлого года представил программу «Платформа экономического патриотизма», которая является комплексом мер по улучшению налоговой политики, предотвращению монополизации и гарантированию прав собственности для достижения экономического роста на уровне 7-8% в год.