В Renault подтвердили, что думают о выпуске автомобилей в Украине

В компании пока не готовы разглашать сроки и другие детали проекта.

Группа Renault подтверждает, что изучает различные проекты с потенциальными местными промышленными партнерами, которые касаются локализации сборки в Украине некоторых моделей брендов группы.

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Об этом сообщили в пресс-службе «Рено Украина» на запрос с просьбой прокомментировать слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возможности размещения производства автомобилей группы Renault в Украине, сообщает Liga.net.

В связи с этими намерениями 18 июля состоялась встреча с Владимиром Гройсманом, отметили в пресс-службе украинского представительства Renault.

В компании пока не готовы разглашать сроки и другие детали проекта. "Мы начинаем обсуждения, поэтому еще очень рано говорить", - отметили в «Рено Украина».

Напомним, в среду 18 июля, Владимир Гройсман обсудил с руководством Renault возможность размещения производства автомобилей в Украине. Премьер уверен, что Украина может стать региональным хабом автопроизводства. "У нас уже есть прекрасные примеры работы предприятий, производящих как узлы и детали, так и готовую продукцию на украинский и европейский рынки. Эти производства посещал лично", - отметил он.

В разные годы проходили переговоры с десятками иностранных автопроизводителей на предмет организации производства автомобилей в Украине. В Украине хотели открыть свои заводы Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Ford, Opel, Fiat, Chrysler, Citroen, Samand, ГАЗ, IVECO, MAN и большинство китайских автопроизводителей. Как отмечают в ассоциации «Укравтопром», все они ушли в другие страны, где есть инвестиционный климат, защита инвестиций, а также четкая и прогнозируемая позиция государства по автомобильной отрасли. Свежий пример - решение корпорации Geely заключить соглашение с Беларусью о строительстве автомобильного завода.