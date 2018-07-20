Газ для промышленности подорожает с августа

«Нафтогаз» с 1 августа повышает минимальные цены на газ для промпотребителей на 1,8% – до 10130 грн за тыс. куб. м. Максимальные цены вырастут на 1,7% - до 11083 грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 августа повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 1,8% по сравнению с июлем – до 10130,4 грн с 9952,8 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 1,7% – до 11083,2 грн с 10893,6 грн за тыс. кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В июле «Нафтогаз» сохранил цены на уровне июня. Минимальные цены на газ для промышленных потребителей остались на уровне 9952,8 грн за тыс. кубометров, а максимальные - 10893,6 грн за тыс. кубометров.