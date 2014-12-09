ФГИ необходимо оперативно организовать продажу акций «Сумыхимпрома» - эксперт

Имеется безусловная целесообразность в оперативном возобновлении приватизационных аукционов по продаже госпакетов акций ПАО «Сумыхимпром», считает вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

«Установленный нормативными актами срок продажи двух пакетов акций «Сумыхимпрома» - 5% и 2,242% - истекает 31 декабря 2014 года. Но, пока не ощущается желания ФГИ осуществить эту продажу. Необходимо решительно прекратить порочную практику невыполнения сроков проведения приватизации. О плане поступлений в госбюджет от приватизации, который за 10 месяцев выполнен на 0,35%, без сильных эмоций говорить невозможно. Полагаю, не стоит напоминать, что в военные времена, а сейчас Украина находится именно в такой ситуации, делали с чиновниками, таким образом «выполнявшими» план» - отметил Бутко.

Вице-президент Центра исследований корпоративных отношений обратил внимание на пример, свидетельствующий о том, что успешные приватизационные продажи могут осуществляться и в нынешний сложный для экономики период.

«26 ноября прошел аукцион по продаже 25% акций компании «Закарпатьеоблэнерго», в котором приняли участие шесть претендентов. При начальной цене пакета в 62 млн грн он был продан за 255 млн грн Превышение конечной цены над стартовой составило 211%. Следовательно, залогом успешной приватизации является проведение открытых и прозрачных аукционов, на которых единственным критерием определения победителя является наивысшая цена, предложенная одним из претендентов. Именно на таких условиях необходимо продавать пакеты акций «Сумыхимпрома»», - считает Бутко.

С его точки зрения, продажа небольших пакетов акций ПАО «Сумыхимпром» позволит изучить спрос на акции этого предприятия, определить их рыночную цену, что необходимо в преддверии приватизации 92,753% акций «Сумыхимпрома».

«Фонду госимущества необходимо решительно активизировать работу по приватизации небольших пакетов акций «Сумыхимпрома». Это связано и с тем, что закрепленный в нормативных документах срок продажи 92,753% акций ПАО «Сумыхимпром», не за горами – 28 февраля 2015 года», - напомнил Бутко.

Еще одним доводом в пользу целесообразности продажи государственных пакетов акций ПАО «Сумыхимпром» является препятствование консервации нынешнего положения, при котором почти на 100 процентов государственным предприятием единолично управляют структуры, подконтрольные олигарху Дмитрию Фирташу.