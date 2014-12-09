Авдеевский коксохим может остановить работу из-за подрыва последней ж/д ветки к заводу

Один из крупнейших в Европе Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», перестал получать сырье по последней рабочей железнодорожной ветке Красноармейск – Гродовка, ведущей к заводу, из-за ее подрыва группой неизвестных лиц 6 декабря.

Согласно сообщению пресс-службы «Метинвеста», в октябре и ноябре было нарушено железнодорожное сообщение из Авдеевки по направлениям на Ясиноватую и Донецк.

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«Таким образом, повреждены все три пути снабжения сырьем Авдеевского коксохимического завода АКХЗ», - отмечают в группе.

На данный момент предприятие не имеет возможности пополнять запасы углей. В двух углеподготовительных цехах АКХЗ осталось около 50 тысяч тонн сырья, которого при минимальном расходе заводу хватит на 5 суток работы.

В сообщении отмечается, что снижение объема производства приводит к нехватке коксового газа, который необходим для поддержания коксовых батарей в работоспособном состоянии. Газ также используется для нагревания водогрейных котлов заводской ТЭЦ, которая подает горячую воду и отопление в 35-тысячную Авдеевку.

«В очередной раз чей-то злой умысел поставил Авдеевский коксохим на грань остановки. Предприятие остро нуждается в сырье. Более 70 вагонов остановились на подъезде к заводу», - подчеркнул генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов, которого цитирует пресс-служба.

В то же время сообщается, что специалисты «Укрзализныци» совместно с работниками АКХЗ делают все возможное для скорейшего восстановления поврежденного железнодорожного полотна и возобновления поставок сырья.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжаются военные действия. Несмотря на объявление режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Начиная с августа, АКХЗ работает с временными перебоями, которые связаны с повреждением линий электропередач и обстрелами предприятия.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии.

АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.