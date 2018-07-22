США в 2017 году стали лидером по закупкам стрелкового оружия у Украины‍

США из Украины в 2017 году импортировали 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов.

Наибольшее количество стрелкового оружия в 2017 году Украина экспортировала в США.

Такие данные были обнародованы на сайте Государственной службы экспортного контроля Украины.

Согласно статистике, за прошлый год Украина отправила в США 15 040 автоматов и пистолетов-пулеметов, Узбекистан закупил 2 тысячи единиц стрелкового оружия, Монголия – 10, Иордания – 1.

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Также сообщается, что США из Украины в 2017 году импортировали 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов, а Таиланд закупил 16 украинских БМ "Оплот".

Ранее сообщалось, что Украина наладила производство реактивных пехотных огнеметов.