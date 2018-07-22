США в 2017 году стали лидером по закупкам стрелкового оружия у Украины
09:50, 22 июля 2018Промышленность
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США из Украины в 2017 году импортировали 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов.
США остаются лидером по закупкам стрелкового оружия в Украине третий год подряд / фото УНИАН
Наибольшее количество стрелкового оружия в 2017 году Украина экспортировала в США.
Такие данные были обнародованы на сайте Государственной службы экспортного контроля Украины.
Согласно статистике, за прошлый год Украина отправила в США 15 040 автоматов и пистолетов-пулеметов, Узбекистан закупил 2 тысячи единиц стрелкового оружия, Монголия – 10, Иордания – 1.
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Также сообщается, что США из Украины в 2017 году импортировали 790 переносных противотанковых ружей и гранатометов, а Таиланд закупил 16 украинских БМ "Оплот".
Ранее сообщалось, что Украина наладила производство реактивных пехотных огнеметов.
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