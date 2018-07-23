Китай начал антидемпинговое расследование по импорту стали из ЕС и Южной Кореи

Полностью проверка стальный изделий из Евросоюза, Южной Кореи, Индонезии и Японии будет завершена до 23 июля 2019 года.

Власти Китая приступили к проведению антидемпингового расследования в отношении заготовок, горячекатаных листов и рулонов из нержавеющей стали, импортируемых в страну из Евросоюза, Республики Корея, а также Индонезии и Японии.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайтеведомства, полностью проверка соответствующих изделий из указанного перечня стран будет завершена до 23 июля 2019 года, однако в отдельных случаях может продлиться до 23 января 2020 года.

"Расследование инициировано в связи с заявкой, официально поступившей 22 июня от компании Taigang, занимающейся производством продукции из нержавеющий стали в провинции Шаньси (Северный Китай) и представляющей интересы всей соответствующей отрасли Китая, - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Согласно результатам предварительной проверки, проведенной минкоммерции, на компанию-заявителя и поддерживающие ее требования предприятия в 2014-2017 годах приходилось свыше 50% аналогичной продукции, производимой на китайском рынке".

В документе подчеркивается, что для антидемпингового расследования "предоставлено все необходимое, в том числе доказательства [для обоснования заявки]" в соответствии с нормами законодательства КНР.