Минфин опубликовал список "самых рисковых" госпредприятий

В список предприятий с наибольшими фискальными рисками вошли НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця".

Министерство финансов Украины обнародовало перечень из 25 госпредприятий, с которыми могут быть связаны наибольшие фискальные риски.

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Соответствующий перечень опубликован на сайте министерства.

В него в частности вошли НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця" и "Энергорынок", находящиеся под управлением Кабинета министров.

Кроме того в список вошли "Государственная продовольственно-зерновая компания" (ГПЗКУ), "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Региональные электрические сети" и восемь угольных предприятий - "Лисичанскуголь", "Селидовуголь", "Львовуголь", "Мироноградуголь", "Первомайскуголь", "Шахтоуправление Южно-донбасское №1", "Торецкуголь", "Шахта им. Сургая", также "Укрпошта", НСК "Олимпийский", Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, "Укркосмос", Южный машиностроительный завод имени Макарова, "Автомобильные дороги Украины", "Укртрансгаз", "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект", ГП "Антонов".

Как сообщал УНИАН, в январе Кабинет министров Украины утвердил методику оценки фискальных рисков, связанных с деятельностью субъектов хозяйствования государственного сектора экономики. Документом предусматривается, в частности, определение перечня этих фискальных рисков, источники информации для анализа этих рисков, а также методологические основы проведения оценки фискальных рисков. По мнению чиновников, это позволит не только осуществить оценку рисков, а также подготовить меры по минимизации их влияния на показатели государственного бюджета Украины.