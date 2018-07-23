Рост промпроизводства в Украине замедлился до 2,2%

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в июне выросло на 0,2%.

Рост промышленного производства в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 2,2% с 2,5% в аналогичном измерении месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней рост промпроизводства в июне в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,9%.

По сравнению с предыдущим месяцем – маем 2018 года - промпроизводство в июне выросло на 0,2% без учета и с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в июне в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности (30,3%), наибольшее падение - в производстве электрооборудования (6,5%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в мае 2018 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 2,5% с 3% в аналогичном измерении месяцем ранее.

В 2017 году в Украине зафиксирован спад промпроизводства на 0,1% после роста на 2,8% в 2016 году.