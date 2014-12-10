В России китайские компании дважды за неделю подняли цены на автомобили

В России стоимость автомобилей китайских автопроизводителей Changan и Great Wall выросла в среднем на 10%. Дилеры Lifan грозят поднять ценники еще на 30%, Chery в зависимости от курса повысит цены на 10–15%, Brilliance и Geely взяли паузу до конца года, пишут "Известия".

По мнению экспертов, те производители из Поднебесной, которые располагают ресурсами для сдерживания цен, имеют шансы на увеличение рыночной доли в России, которая сейчас составляет порядка 3%.

Читайте такжеВ МИД РФ признают, что США вряд ли скоро снимут санкции против РоссииКак сообщили «Известиям» официальные дилеры марок Great Wall и Changan, цены на эти автомобили в декабре поднялись в среднем на 60 тыс. рублей, то есть на 7–15%. Эти марки относятся к доступной категории (автомобили стоят 500–900 тыс. рублей), как и большинство китайских автомобилей. По словам собеседников, официальные дилеры марок Great Wall и Changan уточнили, что с начала декабря это уже второе повышение цен — и каждый раз на 30 тыс. рублей.

В автосалонах «Ирито» отметили, что менее популярные автомобили марки Great Wall подорожали не так сильно.

Компания Chery в ноябре уже повысила цены и теперь ориентируется на инфляцию. "Мы уже увеличили ценники на 5%, и теперь всё зависит от того, как поведет себя курс рубля. Не исключено, что всё останется на нынешнем уровне. Но если курс рубля будет расти, то мы вынуждены будем поднимать цену еще в диапазоне от 10% до 15%", - рассказала руководитель пресс-службы Chery Евгения Никитена-Кацарская.