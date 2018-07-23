Госгеонедр продлило лицензии для крупнейшей газодобывающей компании Украины на 20 лет

В Госгеонедр уверены, что продление такого количества лицензий поможет "Укргазвыдобування" выполнить Концепцию развития газодобывающей отрасли до 2020 года.

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) продлила 39 специальных разрешений на пользование недрами крупнейшей государственной компании «Укргазвыдобування» на 20 лет.

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Об этом сообщается на сайте Госгеонедр.

"По рекомендации Комиссии по вопросам недропользования Госгеонедр продлили действие 39 спецразрешений», - сказал временно исполняющий обязанности главы Госгеонедр Олег Кирилюк.

Он выразил надежду на то, что пролонгация такого количества лицензий поможет "Укргазвыдобуванню" выполнить Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укргазвыдобування» остановила добычу на месторождении в Харьковской области из-за задержек с выдачей лицензии.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

По итогам 2017 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 млрд куб. м.

Концепция развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года предусматривает увеличение добычи всех компаний до уровня 27,6 млрд куб. м газа в год в 2020 году, из них 20,1 должна добывать госкомпания "Укргазвыдобування".