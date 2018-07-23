Почти все водоканалы страны закупали жидкий хлор у посредников в разы дороже – глава правления «Днепразота»

При отпускной цене в 10,4 тыс. грн водоканалы закупали хлор по цене, которая колебалась в пределах от 12 до 66 тыс. грн.

Практически все водоканалы Украины закупали жидкий хлор для обеззараживания воды у посредников, а не напрямую у производителя, компании «Днепразот», по цене от 12 до 66 тыс. грн, тогда как отпускная цена предприятии составляла 10,4 тыс. грн.

Об этом в интервью УНИАН сказал глава правления АО «Днепразот» Сергей Сидоров.

«Представьте себе, «Днепразот» продавал хлор по цене 10400 гривень, а к водоканалам этот хлор доходил, если посмотреть систему закупок «Прозорро», по цене от 12 тысяч и до 66 тысяч. Таким образом, утверждение, что если мы поднимем цену, то это автоматически отразится на цене кубометра воды для потребителя, в корне неверно», - сказал он.

Сидоров добавил, что на предприятии действует прямой договор только с одним водоканалом на закупку хлора, а все остальные работают через посредников.

По его словам, «Днепразот» хочет исключить посредников, потому призывает водоканалы работать напрямую с компанией.

Сидоров подчеркнул, что в 2018 году «Днепразот» приобрел новое оборудование на 130 млн грн, весной был проведен капитальный ремонт с привлечением зарубежных специалистов, потому летом предприятие было готово активно работать, однако резкий рост цена на газ сделал производство экономически невыгодным. По расчетам, потери должны были составить 108 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Днепразот» после завершения ремонта заявил, что с 15 июня останавливает работу на неопределённый срок из-за высоких цен на газ для промышленности.

В связи с тем, что «Днепразот» является единственным в стране производителем жидкого хлора, применяемого на водоканалах для обеззараживания воды, ситуация с водоснабжением в Украине стала критической.

На данный момент практически все предприятия химической отрасли терпят огромные убытки из-за высоких цен на газ: уже давно простаивает Одесский припортовый завод, а «Черкассыазот» работает на импортном аммиаке.

Справка УНИАН. АО «Днепразот» (г. Каменское, Днепропетровская обл.) входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины. Специализируется на выпуске аммиака и карбамида, а продукты хлорной группы составляют примерно 10% от общего объема производства.

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