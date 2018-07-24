Порошенко предложил изменения к ветированному закону по криминализации контрабанды леса

Президент предложил исключить пункт о запрете вывоза топливной древесины из закона о предотвращении контрабанды лесоматериалов.

Президент Петр Порошенко предложил парламенту исключить пункт о временном запрете вывоза топливной древесины из ветированного им закона, направленного на сохранение украинских лесов и предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов.

Читайте такжеГройсман оценил объем контрабанды леса в 6-8 миллиардов в год

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Верховной рады.

«Предлагаю пункт 2 раздела II Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» исключить, установив защитные меры, направленные на сохранение украинских лесов, применение которых будет отвечать международным обязательствам Украины», - предложил Порошенко.

По его словам, введение подобного запрета не соответствует международным обязательствам Украины, взятым по Протоколу о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

«В соответствии со статьей XI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, никакие запреты или ограничения, кроме пошлин, налогов или других сборов, или в форме квот, импортных или экспортных лицензий, или других мер не должны устанавливаться или применяться любой стороной по импорту любого товара, происходящего с территории любой другой стороны, или по экспорту, или продаже на экспорт любого товара, предназначенного для ввоза на территорию любой другой стороны», - отметил президент в своем предложении.

Также он подчеркнул, что такой запрет не согласуется с обязательствами Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии, а также их государствами-членами.

«Согласно статье 35 названного Соглашения ни одна сторона не должна вводить или сохранять в силе любые запреты или ограничения, или меры эквивалентного действия на импорт какого-либо товара другой стороны, либо экспорта, или продажи для экспорта любого товара, предназначенного для территории другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем соглашении, или в соответствии со статьей XI ГАТТ 1994 и ее примечаний относительно толкования», - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект, направленный на сохранение украинских лесов и предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов.

Законом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

То же действие, совершенное лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмотренных статьями 201, 201-1, 246 настоящего Кодекса, или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Однако Петр Порошенко наложил вето на этот закон.