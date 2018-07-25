США не будут требовать от бурильщиков компенсацию за экологический ущерб

До сегодняшнего дня США требовали от компаний предоставлять компенсацию.

Администрация президента США Дональда Трампа больше не будет требовать от бурильщиков нефтяных скважин, горнодобывающих компаний и других отраслевых предприятий компенсацию за причинённый ущерб федеральным землям в рамках одобренных проектов в попытке ускорить процесс разработки участков.

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Об этом министерство внутренних дел США уведомило Бюро по управлению землями, передает Рейтер.

“Бюро не должно требовать компенсацию с пользователей государственных земель”, – говорится в послании.

Представитель министерства внутренних дел подтвердила изменения в политике и добавила, что с 2008 года промышленники выплатили $152 миллиона в качестве компенсации самому Бюро по управлению землями и третьим лицам.

Под компенсацией подразумевается любая деятельность или выплата для территории, которая компенсирует ущерб, причиняемый другому участку, где ведутся работы по проекту.

К примеру, добывающая компания могла оплатить создание заповедных зон в обмен на расширение операций на других федеральных землях.

До сегодняшнего дня США требовали от компаний предоставлять компенсацию.

Бюро по управлению землями сообщило, что продолжит рассматривать добровольные предложения компенсации и не будет разрешать проведение работ, которые нанесут ненужный ущерб.

Защитники окружающей среды осудили инициативу администрации президента.

“Это жуткое решение министра (внутренних дел) Зинке и администрации Трампа, нацеленное на то, чтобы поставить интересы корпораций выше нашего природного наследия. Это резко противоречит ценностям всех американцев, которые поддерживают здоровую окружающую среду и сохранность дикой природы”, – сказал начальник отдела по взаимодействию с органами государственной власти в Центре биологического разнообразия Бретт Хартл.