Схема, пережившая Януковича: Швейцария передала Украине документы о хищениях в "Укртрансаммиаке"

Речь идет о банковском счете в одном из швейцарских банков, подконтрольном бывшему главе "Укртрансаммиака", соратнику экс-президента Януковича, Виктору Бондику.

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало Генеральной прокуратуре Украины документы, которые касаются дела о хищении средств "Укртрансаммиака".

Читайте такжеГПУ: экс-директору "Укртрансхимаммиака" за растрату госимущества грозит до 12 лет с конфискацией

Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос DW.

Речь идет о банковском счете в одном из швейцарских банков, подконтрольном бывшему главе "Укртрансаммиака", соратнику экс-президента Януковича, Виктору Бондику.

Швейцарские правоохранители подозревают, что средства, выведенные Бондиком с Украины, могут быть украденными у госпредприятия.

По данным из судебного реестра Швейцарии, на счете, подконтрольном Виктору Бондику, арестовано 7 миллионов евро и 21 миллион долларов США.

Украинские правоохранители смогут вернуть эти средства государству, если докажут незаконное происхождение денег.

Передача документов Швейцарией в рамках международной правовой помощи стала возможной после решения Федерального суда - высшей судебной инстанции страны. Бондик и его швейцарские адвокаты годами противились передачи доказательств украинской стороне. Они заявляют, что деньги имеют законное происхождение.

Виктор Бондик - один из ближайших соратников экс-президента Виктора Януковича. 2007 года, когда Янукович был премьер-министром, Виктора Бондика поставили во главе стратегического предприятия с многомиллиардным оборотом.

Параллельно с работой во главе "Укртрансаммиака" Бондик развивал свою бизнес-империю. Бондик вкладывал средства в разных сферах - от промышленности до строительства. Активы оформлялись через британскую компанию Nova Astrum Limited на подконтрольный Бондику офшор Richmond Investments Limited.

За годы, пока Бондик был председателем "Укртрансаммиака", портфель его инвестиций, согласно отчетности в британском реестре компаний, вырос более чем в десять раз.

Однако помимо фирм, в которых прослеживается юридическая связь с Виктором Бондиком, есть еще десятки неформально связанных с ним компаний, которые использовались для "схем" незаконного обогащения, подозревают правоохранители.

В частности, по уголовным делам, содержание которых частично доступно в судебном реестре, говорится о миллионных тратах бюджетных денег на установку автоматической системы газового пожаротушения насосных станций аммиакопровода "Тольятти ‐ Одесса", которую в итоге, по данным следствия, так и не было установлено.

Кроме того, Бондика подозревают в растрате средств на услуги подставных фирм с диагностики аммиакопровода, которая никогда не проводилась. Из дел также следует, что до ремонта аммиакопровода по завышенным ценам привлекались предприятия, которые находились в собственности Виктора Бондика.

Как выяснила DW, уголовное дело по факту растраты средств "Укртрансаммиака" Генеральной прокуратурой Украины было открыто еще в декабре 2013 года. Сначала речь шла лишь о "верхушке айсберга" - растрате 6,5 миллиона гривень за оборудование на модернизацию аммиакопровода, которое так и не было установлено.

В течение 2014 года к делу добавились новые масштабные эпизоды по подозрению в хищении и выводе на оффшорные фирмы десятков миллионов гривень.

Всего в уголовном деле по подозрению в хищении имущества "Укртрансаммиака" уже 12 эпизодов, общая сумма ущерба по которым превышает 700 миллионов гривень.

И все же, расследование не мешали Виктору Бондику оставаться в кресле - даже после бегства его вероятного "патрона" Виктора Януковича.

В декабре 2014 года Виктор Бондик открыл от имени подконтрольной ему нидерландской компании Spes Asset Management B. V. счет в швейцарском банке Bank Vontobel AG, на который из Нидерландов начали поступать миллионные переводы.

Тем временем в Украине о масштабных злоупотреблениях со стороны руководителя "Укртрансаммиака" заявил бывший министр экономики Айварас Абромавичус.

Ситуация с "Укртрансаммиаком" была одним из краеугольных камней в конфликте Абромавичуса с народным депутатом Игорем Кононенко, которого украинские СМИ называют "серым кардиналом" из ближайшего окружения президента Петра Порошенко. В частности, по утверждению Абромавичуса, Кононенко лоббировал назначение определенного человека на должность исполняющего обязанностей руководителя "Укртрансаммиака". Впоследствии этот эпизод стал предметом разбирательства в суде, где Кононенко защищался от обвинений в давлении на Абромавичуса.

Пока Кононенко и Абромавичус судились в Киеве за сомнительное лоббирование на пост в "Укртрансаммиаке", швейцарская служба финансового мониторинга в июле 2016 года передала прокуратуре в Цюрихе сообщение о подозрении в отмывании средств, предположительно выведенных из этого предприятия Виктором Бондиком. Речь идет о средствах, поступивших в Швейцарию через Нидерланды, на счета подконтрольной Бондику Spes Asset Management B. V.

Месяцем позднее швейцарская прокуратура распорядилась арестовать 7 миллионов евро и 21 миллион долларов. По информации в документах с судебного реестра Швейцарии, правоохранители подозревают, что речь идет именно о средствах, украденных в "Укртрансаммиаке". Правоохранители в Цюрихе указывают на то, что подозреваемый вывел деньги в Швейцарию, воспользовавшись моментом, когда следствие против него в Украине было приостановлено.

Где находится на данный момент Виктор Бондик так же неизвестно. В базе розыска МВД его фамилии нет. В то же время, в сентябре 2017 года в деле о масштабных хищениях в "Укртрансаммиаке" после почти четырех лет следствия произошло первое задержание: под стражу взяли исполняющего обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Игоря Трегубенко, бывшего заместителя Бондика. Однако задержание произошло не по ордеру Генпрокуратуры, а по ордеру Национального антикоррупционного бюро, которое параллельно с ГПУ взялось за расследование этого дела в феврале 2016 года - вскоре после разоблачительных заявлений министра экономики Айвараса Абромавичуса. Задержанный НАБУ экс-заместитель Бондика исполнял обязанности председателя "Укртрансаммиака" несмотря на то, что еще 2016 года независимая конкурсная комиссия избрала на эту должность другого кандидата.