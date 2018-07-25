Промышленники констатировали, что ситуация с перевозками на "Укрзализныце" остается критической

В конце прошлого месяца проблемы с нехваткой тягового подвижного состава "Укрзализныци" привели к массовым простоям грузовых вагонов. На этот раз обездвиженными оказались вагоны с углем в адрес теплоэлектростанций.

Ситуация с перевозками на "Укрзализныце" остается критической, несмотря на усилия руководства госкомпании.

Об этом сообщил МинПрому президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков после заседания, посвященного тарифной политике "УЗ", которое прошло под председательством гендиректора "УЗ" Евгения Кравцова.

Он отметил, что проблемная ситуация на "Укрзализныце" вызвана рядом объективных причин, среди которых дефицит тяги, изменение грузопотоков после начала блокады неподконтрольных территорий, переориентация производителей на другие рынки, узкие места в инфраструктуре, а также недавняя забастовка на железной дороге.

"Мы видим, что "Укрзализныця" пытается справиться с накопившимися проблемами, но ситуация остается сложной. Поэтому особо важно, что мы сейчас объединяем усилия, что создана нормальная платформа для обсуждения как операционных, так и стратегических проблем "Укрзализныци". Здесь важны прозрачность и открытый диалог, и в рамках этого диалога мы, например, открыто озвучиваем наше категорическое несогласие в связи с последними инициативами "Укрзализныци" по тарифной политике, в частности с унификацией тарифов на порожние вагоны", – отметил президент "Укрметаллургпрома".

По оценкам грузоперевозчиков, унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению их расходов на 5 млрд грн. в год, отметил А.Каленков. При этом он напомнил, что прошедшее в конце прошлого года прямое повышение тарифов на 15% увеличило расходы грузоперевозчиков на 6,5 млрд грн., либерализация вагонной составляющей в феврале 2018 года – еще на 6,5 млрд грн. Общие затраты грузоперевозчиков за последние 8 месяцев выросли на рекордные 30-35%. Такой рост логистических затрат не выдержит ни одна экономика мира. На этом фоне принимать решение об унификации тарифов на порожние вагоны, которые добавят еще 10% к расходам грузоперевозчиков, остановит экономический рост нашей страны.

Как сообщалось, начиная с июня ситуация с грузоперевозками на "Укрзализныце" ухудшилась. В частности, количество поездов в направлении Мариуполя по линии Камыш-Заря – Волноваха снизилось с 21,3 пары поездов в марте до 19,3 пары в июне. При этом снизилось и количество вагонов в каждом составе в среднем на 7 единиц. Основной причиной неполного комплектования составов СМИ называли неудовлетворительное состояние тепловозов депо Волноваха и Пологи. В результате Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в июне был вынужден снизить объемы производства чугуна на 25 тыс. тонн.

В конце прошлого месяца проблемы с нехваткой тягового подвижного состава "Укрзализныци" привели к массовым простоям грузовых вагонов. На этот раз обездвиженными оказались вагоны с углем в адрес теплоэлектростанций. Причем наиболее критичная ситуация с подвижным составом сложилась на Львовской железной дороге, где из 44 электровозов работали не более 27-28 машин. Также железной дороге ежедневно не хватало 18-24 магистральных тепловозов.

Отметим также, что представители "Укрзализныци", горно-металлургического и энергетического комплексовсоздали постоянно действующую оперативную группу, которая будет заниматься вопросом повышения эффективности работы железной дороги.