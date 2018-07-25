Легендарный президент Fiat умер вскоре после того, как покинул должность

Несколько лет назад под руководством Серджио Маркьонне компания, находившаяся в предбанкротном состоянии, проделала путь к выходу на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

В Швейцарии в возрасте 66 лет умер президент концерна Fiat Chrysler Серджио Маркьонне. На прошлой неделе он покинул должность гендиректора компании из-за осложнений после операции.

Как передает Би-би-си, Маркьонне планировал отойти от руководства компанией в 2019 году, но из-за проблем со здоровьем его в экстренном порядке сменил в должности Майк Мэнли, до того руководивший маркой Jeep.

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Маркьонне возглавил Fiat в 2004 году. Под его руководством компания, находившаяся в предбанкротном состоянии, проделала путь к выходу на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2014 году. К этому моменту она уже называлась Fiat Chrysler - после того, как Fiat купил американского автопроизводителя, находившегося в стадии банкротства.

В 2003 году убытки Fiat составили 6 млрд евро. Маркьонне, возглавив компанию, вошел в партнерство с General Motors. Это привело к увольнению тысяч сотрудников, но также и к появлению новых моделей машин и сокращению времени вывода нового автомобиля на рынок с четырех лет до полутора. В результате уже в 2005 году Fiat вновь стала прибыльной.

В 2009 году администрация президента США Барака Обамы объявила, что терпящий бедствие автопроизводитель Chrysler перейдет под контроль Fiat. Позже Маркьонне говорил, что эта сделка придала ему "чувство огромной ответственности".

Под его руководством капитализация Fiat выросла более чем в 10 раз благодаря реструктуризации бизнеса и разделению активов. Маркьонне выделил в отдельную компанию-производителя спортивных машин Ferrari и вывел ее на биржу. В рамках IPO компанию оценили в 10 млрд долларов, а теперь она стоит почти 35 млрд долларов - почти столько же, сколько и Fiat Chrysler.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Fiat Chrysler отозвал более 85 тысяч седанов из-за неполадок с электроникой.