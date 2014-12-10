Авдеевский коксохим снова начал получать сырье для производства

Один из крупнейших в Европе Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ, Донецкая обл.), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», 10 декабря начал снова получать сырье для производства благодаря восстановлению железнодорожной ветки Красноармейск – Гродовка, ведущей к заводу, которая была разрушена неизвестными 6 декабря.

Согласно сообщению, на поврежденном участке совместно со специалистами «Украинских железных дорог» работали заводчане и техника Авдеевского коксохима. Рабочие заново сформировали насыпь, заменили поврежденные рельсы и шпалы, выполнили ремонт контактных сетей.

В течение суток на АКХЗ будут доставлены 45 вагонов с углем разных марок. Еще 80 вагонов с сырьем находятся в пути. Специалисты завода оповещают грузоотправителей о возобновлении движения на участке Красноармейск – Гродовка, чтобы как можно скорее восполнить отклонение от графика поставок.

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«Наше предприятие испытывает острую потребность в сырье. Сейчас в двух углеподготовительных цехах осталось около 40 тыс. тонн запасов. Такого объема хватило бы менее чем на 4 суток работы», - сказал генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов, которого цитирует пресс-служба.

Он также отметил, что руководство прилагает все усилия для обеспечения стабильной работы предприятия – получения угля, вывоза готовой продукции. При этом Магомедов уточнил, что от поставок продукции АКХЗ зависят Енакиевский металлургический завод, меткомбинат им. Ильича и «Азовсталь».

Ранее сообщалось, что Авдеевский коксохимический завод 6 декабря перестал получать сырье по последней рабочей железнодорожной ветке Красноармейск – Гродовка, ведущей к заводу, из-за ее подрыва группой неизвестных лиц 6 декабря.

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Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжаются военные действия. Несмотря на объявление режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Начиная с августа, АКХЗ работает с перебоями, которые связаны с повреждением линий электропередач и обстрелами предприятия.

АКХЗ за 11 месяцев сократил производство кокса на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 2,6 млн тонн.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии.

АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.