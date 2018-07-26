Украинские снаряды для артсистемы "Гиацинт" прошли очередной этап испытаний (фото, видео)

Стрельбы на полигоне в Черниговской области проводили украинские артиллеристы, а их результат оценивался комиссией Ministry of Defense of Ukraine.

Разработанные и произведенные государственный концерном «Укроборонпром» 152 мм крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы "Гиацинт" успешно прошли один из этапов испытаний.

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Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно сообщению, стрельбы на полигоне в Черниговской области проводили украинские артиллеристы, а их результат оценивался комиссией Ministry of Defense of Ukraine.

"Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО", - отметил Порошенко.

Также он добавил, что снаряды будут использоваться для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт", которая имеет большую точность и дальностью стрельбы до 30 км.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года государственная акционерная холдинговая компания «Артем» (Киев), входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также – на разрушение фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем – «Гиацинт».