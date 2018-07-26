Гройсман анонсировал создание групп для аудита вырубки лесов

В состав групп войдут представители Госаудитслужбы, ГФС, налоговой милиции, службы защиты экономики МВД, Минобороны и Госгеокадастра.

Кабинет министров Украины создаст группы для анализа состояния вырубки лесов в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

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«Будут совместные аудит-группы, куда войдут аудитслужба, ГФС, налоговая милиция, служба защиты экономики МВД плюс МинАПК, Геокадастр. Проанализируем и сделаем аудит всего, что было вырублено за последний период времени. И посмотрим по каждому контракту, кто куда что вывозил и под каким видом», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По предложению министра обороны Степана Полторака в эти группы также включат представителей Минобороны.

«Я хотел бы всех объединить, чтобы никто ни с кем не смог договориться на уровне служб. Будет центральная группа, которая будет проводить аудит, и будут группы в регионах проводить аудит именно лесных хозяйств», - сказал Гройсман.

По словам премьера, для проверки Госгеокадастр будет проводить аэрофотосъемку местности или же будут привлекаться спутниковые данные за определенный период времени. После этого будут вычисляться объемы вырубленного леса, а также выясняться его дальнейшая судьба – что из него произведено и что было экспортировано. После этого планируется запросить ответную информацию у западных партнеров, чтобы сверить полученные данные.

«И вся эта цепочка будет подвергаться аудиту», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины.

После введения моратория в ЕС заявили, что запрет экспорта противоречит нормам Соглашения об ассоциации. Снятие моратория является обязательным условием получения Украиной третьего транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро.

23 июля Гройсман заявил, что правительство к середине сентября подготовит отчет о проведенной работе по борьбе с контрабандой леса, объемы которой достигают 6-8 млрд грн в год.