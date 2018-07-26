Удар по коррупции: в Украине вводят электронные аукционы на пользование недрами

Кабмин принял постановление об открытии геоинформации и одобрил запуск с 1 сентября пилотного проекта проведения электронных аукционов на пользование недрами.

Кабинет министров Украины принял постановление об открытии геологической информации, а также одобрил запуск с 1 сентября пилотного проекта проведения аукционов на пользование недрами только через электронные торги.

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Соответствующие постановления были приняты на заседании правительства в четверг.

«Сейчас мы принимаем пакет очень важных решений, которые полностью разрушают коррупцию в недропользовании в Украине. Я понимаю, что этот шаг будет оценен в специфических кругах негативно и мы наживаем себе еще больше врагов, но мы честно поступаем по отношению к Украине и украинцам», - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы Госгеонедр Олег Кирилюк сообщил, что предлагаемая система электронных аукционов имеет ряд преимуществ над аукционами, которые проходят в Украине сейчас.

«В первую очередь, это публичность и открытость, возможность отследить все этапы продажи разрешений, использование электронной площадки и возможность участия в торгах из любого места, честные и открытые правила, формирование настоящей, рыночной цены, сокращение периода проведения аукционов и одно из наиболее главных – отсутствие контакта с чиновниками», - сказал он.

Кирилюк рассказал, что для участия в аукционе потенциальному недропользователю необходимо авторизоваться на сайте электронных торгов, зарегистрироваться по каждому выбранному лоту, внести гарантированный взнос, который составляет 20% от начальной стоимости лота.

«Фактически, за проведением электронных торгов можно будет наблюдать в любой точке мира при наличии интернета», - отметил глава Госгеонедр.

Также он сообщил, что решением правительства либерализируется доступ к геоинформации, что предусматривает создание госреестра геологической информации, продолжение процесса оцифровки вторичной геоинформации, отмену платы за пользование геоинформацией, предоставляется право распоряжаться собственной геоинформацией, а также совершенствуется подсчет стоимости геологической информации.

«Открыв и оцифровав геологическую информацию, мы сможем предоставить полную информацию всем инвесторам о полезных ископаемых, которые находятся на территории Украины, что позволит привлечь миллиардные инвестиции в нашу страну», - отметил Кирилюк.

Как сообщал УНИАН, государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа в Украине на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. За этот же период наша страна сократила потребление голубого топлива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.

Ранее из-за отсутствия аукционов деятельность Госгеонедр остро критиковалась со стороны игроков рынка.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.

Что касается последних скандальных случаев выдачи разрешений без аукциона на разработку месторождений лития и нефти в Донецкой и Полтавской областях, то Генпрокуратура подала в Окружной административный суд Киева исковые заявления о признании противоправными и отмене данных приказов Госгеонедр.

По словам Луценко, правительство обязано обеспечить стопроцентно открытые конкурсные аукционы на любые природные ресурсы.