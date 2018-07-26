Гройсман поручил реформировать госшахты в прибыльные предприятия

По словам премьера, министерство постоянно погружает в нищету украинских шахтеров и импортирует уголь из-за границы.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству энергетики и угольной промышленности сделать из государственных шахт прибыльные предприятия.

Читайте такжеВ Украине проверят работу госшахт

"Отдельный вопрос - это украинский уголь, которым мы сейчас занимаемся. Я считаю, что Минтопливэнерго (Минэнергоугля - УНИАН) должно выполнить свое домашнее задание и сделать из государственных шахт прибыльные предприятия", - сказал он во время заседания правительства в четверг.

Премьер добавил, что Минэнергоугля постоянно погружает в нищету украинских шахтеров и импортирует уголь из-за границы.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 миллиарда гривень с целью поддержки угольной отрасли страны до момента завершения процесса ее реформирования.

Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год 1,3 миллиарда гривень на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате.

В последние месяцы шахтеры неоднократно пикетировали Верховную Раду с требованием погасить долги по зарплате.

Многие государственные шахты в Украине находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля для многих из них превышает его отпускную цену. Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.