На Харьковщине запустили новую нефтяную скважину

Это уже третья новая скважина компании "Укрнефтебурение", освоенная в этом году.

Частная компания "Укрнефтебурение" (УНБ) ввела в эксплуатацию новую скважину на Сахалинском газоконденсатном месторождении в Харьковской области, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, при испытании горизонта С-5а получен коммерческий приток нефти и газа, суточный дебит нефти составил 85 тонн, природного газа - 17 тысяч кубометров. Подрядчиком выступила "Буровая компания "Регион".

"Это третья новая скважина, которую мы ввели в эксплуатацию в этом году. И это очередной рекорд как для УНБ, так и месторождения в целом. В результате успешного бурения и освоения скважины суточный дебит жидких углеводородов на Сахалинском месторождении превысил отметку 300 тонн", - цитирует пресс-служба слова председателя правления "Укрнефтебурения" Михаила Бакуненко.

В пресс-службе напомнили, что в июне "Укрнефтебурение" успешно освоила газоконденсатную скважину №20 с дебитом в 260 тысяч кубометров газа и 50 тонн газового конденсата, в марте – газоконденсатную скважину № 44, дебит которой составил 100 тысяч кубометров газа, конденсата – 7 тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году по сравнению с 2016 годом компания "Укрнефтебурение" увеличила добычу газа на 51% - до 390 миллионов кубометров, а также добычу нефти и газового конденсата - на 48%, до 43 тысяч тонн. По итогам 2018 года компания планирует добыть 535 миллионов кубометров газа.

Справка УНИАН. "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский р-н, Харьковская обл.). Основные направления деятельности компании – добыча природного газа, газового конденсата и нефти. Компания эксплуатирует 23 газоконденсатные и нефтегазовые скважины. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.