Украина поднялась на 12-е место в рейтинге производителей стали

В прошлом месяце наша страна произвела более 1,7 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги в июне 2018 года по сравнению с июнем прошлого года увеличили производство стали на 7,5% - до 1,711 миллиона тонн, поднявшись при этом с 14-го на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-июня текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,5% - до 10,391 миллиона тонн, поднявшись при этом с 13-го на 12-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в июне лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 80,196 миллиона тонн (рост на 7,5% к июню 2017 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Япония (8,76 миллиона тонн, +4,2%), Индия (8,739 миллиона тонн, +7,4%), США (6,847 миллиона тонн, +0,8%), Южная Корея (6,122 миллиона тонн, +3,2%), Россия (6,12 миллиона тонн, +8,9%), Германия (3,77 миллиона тонн, +4,6%), Турция (3,043 миллиона тонн, +0,7%), Бразилия (2,59 миллиона тонн, -2,2%) и Италия (2,135 миллиона тонн, +1,5%).

В целом в июне 2018 года по сравнению с июнем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,8% - до 151,379 миллиона тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-июнь позиции лидера продолжает удерживать Китай - 451,157 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6%).

Далее следуют: Япония (52,98 миллиона тонн, +1,3%), Индия (52,831 миллиона тонн, +5,1%), США (41,849 миллиона тонн, +2,9%), 5 и 6 позицию разделили Россия (+2,8%) и Южная Корея (+3,7%) с одинаковым объемом производства - 36,066 миллиона тонн. Далее следуют Германия (22,455 миллиона тонн, +1,1%), Турция (18,893 миллиона тонн, +3,7%), Бразилия (16,862 миллиона тонн, +1,4%)и Италия (12,806 миллиона тонн, +3,5%).

За 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,6% - до 881,455 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2017 года опустилась на 12-е место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом – до 22,7 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-е место в рейтинге.