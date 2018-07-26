В Украине успешно испытали противотанковые управляемые ракеты (фото, видео)

В ближайшее время эти ракеты усилят подразделения украинской армии.

Госпредприятие "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", успешно провело приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины.

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Об этом говорится в сообщении на странице бюро в соцсети Facebook.

"Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в Вооруженные силы, и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым", - сказано в сообщении.

Как добавили в бюро, расчеты комплексов "Корсар" и "Стугна-П" успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, которые в ближайшие время усилят подразделения ВСУ.

Справка УНИАН. Государственное конструкторское бюро "Луч" специализируется на производстве высокоточного вооружения и боеприпасов, в частности, предприятие производит противотанковые комплексы "Стугна", "Корсар, а также противотанковые управляемые ракеты Falarick и "Комбат".