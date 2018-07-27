Гройсман поручил к августу разработать план вывода угледобывающей отрасли из кризиса

По мнению премьер-министра, на госшахтах нужно слышать шум производства, а не стук шахтерских касок людей, требующих зарплату.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству энергетики и угольной промышленности разработать к началу августа комплексный план мероприятий по выводу государственной угледобывающей отрасли с кризиса.

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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«В рамках Министерства (Минэнергоугля) нужно принимать четкие, конкретные решения, которые позволят вывести отрасль из кризиса. Я проанализировал ситуацию и могу сказать, что это возможно. Нам нужно забыть о стуке шахтерских касок, когда люди говорят о своей заработной плате. Должны слышать на добывающих предприятиях шум производства», - заявил Гройсман во время правительственного совещания, посвященной ситуации в угольной отрасли.

Во время совещания глава правительства поставил соответствующие задачи Министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, который, по мнению Гройсмана, несет персональную ответственность за развитие отрасли.

«Я готов помочь, более того, дал четкие, конкретные задачи, которые нужно решить, чтобы ситуация стала контролируемой. Нам нужно увеличить собственную добычу угля и уменьшить импорт. Там нет вопросов, которые невозможно решить - в рамках Министерства и с помощью правительства и премьер-министра», - добавил Гройсман.

Он также уточнил, что в начале августа Кабмин ожидает комплексный план мероприятий, где были бы отражены инвестиционные предложения, оценка эффективности использования имеющихся ресурсов, планы по аудиту.

Также в сообщении указано, что из 33 действующих шахт (без учета шахт на территории проведения операции Объединенных сил) прибыльными являются только 4.

Как сообщал УНИАН, 26 июля на заседании правительства Гройсман поручил Минэнергоугля сделать из госшахт прибыльные предприятия.

13 июля Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 млрд грн с целью поддержки угольной отрасли страны до момента завершения процесса ее реформирования.

Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год 1,3 млрд грн на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 млн грн на погашение долгов по зарплате.

В последние месяцы шахтеры неоднократно пикетировали Верховную Раду с требованием погасить долги по зарплате.

Многие государственные шахты в Украине находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля для многих из них превышает его отпускную цену. Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.