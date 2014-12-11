Проверка выявила нарушения в деятельности распорядителя имущества «Сумыхимпром» Марченко

Выявленные нарушения носят серьезный характер и являются основанием для внесения госорганом по вопросам банкротства представления в Дисциплинарную комиссию относительно привлечения Р.Марченко к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время существуют два вида дисциплинарной ответственности - выговор и лишение права заниматься деятельностью арбитражного управляющего. Главным управлением юстиции в г. Киеве направлено в Министерство юстиции Украины представление на привлечение распорядителя имущества ПАО «Сумыхимпром» Р.Марченко к дисциплинарной ответственности.

С учетом установленных органами прокуратуры фактов продажи продукции «Сумыхимпром» по ценам ниже себестоимости, принимая во внимание то, что ущерб, нанесенный предприятию подобными сделками, составляет 135 млн. грн., а также тот факт, что указанные противоправные сделки не могли осуществляться без ведома распорядителя имущества «Сумыхимпром», единственно верным видом дисциплинарного взыскания должно стать лишение Р.Марченко права заниматься деятельностью арбитражного управляющего. Иной вид дисциплинарного взыскания засвидетельствует нежелание Минюста защищать интересы государства и попытку этого органа исполнительной власти покрывать противоправные сделки, совершенные в интересах бизнесмена Д.Фирташа.

Напомним, ранее члены Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли обращали внимание на противоправный характер деятельности распорядителя имущества ПАО «Сумыхимпром» Р.Марченко.

«Основанием для проверки деятельности распорядителя имущества «Сумыхимпром» Романа Марченко являются многочисленные факты, свидетельствующие о сокрытии Р.Марченко признаков искусственного банкротства «Сумыхимпром». А также факты, указывающие на содействие Р.Марченко затягиванию подготовки плана санации предприятия, отсутствие которого по состоянию на данный момент является юридическим основанием для ликвидации уникального титаново-химического производства», - заявлял недавно член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Александр Щербань.

Члены Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли неоднократно обращали внимание и на отсутствие должной реакции органов Министерства юстиции Украины на факты, свидетельствующие о доведении до банкротства крупнейшего производителя химической продукции Украины - ПАО «Сумыхимпром».

В частности главное управление юстиции в Сумской области не выявило признаков доведения «Сумыхимпром» до банкротства в результате проверки, проведенной по требованию Фонда государственного имущества Украины, несмотря на то, что более половины долгов предприятия сформированы искусственно, сосредоточены структурами Д.Фирташа, которые к тому же заняли все места в комитете кредиторов предприятия.