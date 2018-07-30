Украина проиграла уже второе дело в ВТО против России – СМИ

Нынешнее поражение не является окончательным. Украина имеет право на апелляцию - и скорее всего, Киев этой возможностью воспользуется.

Всемирная организация торговли (ВТО) 30 июля должна обнародовать отчет по результатам второго торгового спора Украины и РФ относительно ограничений Россией украинского экспорта железнодорожного оборудования.

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Результат спора вновь оказался не в нашу пользу, пишет ЄвроПравда со ссылкой на несколько источников в правительстве.

Издание отмечает, что неожиданно новое решение оказалось еще большим поражением, чем первое. Напомним, неделю назад было объявлено результат по жалобе РФ против Украины относительно пошлин на аммиачную селитру. ВТО заявила о нарушении хода антидемпингового расследования, но признала за Киевом право провести новое расследование.

Но в новом деле за номером DS499 и названием "Российская Федерация - меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и прочего железнодорожного оборудования" решение Всемирной торговой организации оказалось хуже.

Напомним, начиная с 2014 года российские сертификационные органы без достаточных обоснований начали массово приостанавливать действия выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей, а также без достаточных на то оснований ограничили выдачу новых сертификатов. Более того, одновременно в РФ отказались признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Беларуси и Казахстане, хотя по регламенту Таможенного союза такие сертификаты должны признаваться всеми членами этого объединения.

По данным правительства, в результате этих ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз - с $2,6 млрд до $95 млн (сейчас такие товары экспортирует в Россию только "Интерпайп" Виктора Пинчука).

Такие шаги в украинском МЭРТ расценили как грубое нарушение принципов ВТО, а также соглашения ВТО о технических барьерах в торговле. А потому после всех необходимых процедур в правительстве инициировали торговый спор.

Как пишет издание, результат рассмотрения нашей жалобы, который официально обнародуют в понедельник, неутешительный - экспертная панель отклонила ключевые требования и аргументы Украины. Единственный вопрос, который в пользу Украины - в ВТО назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные Беларусью и Казахстаном. Кроме того, эксперты стали на нашу сторону, признав некоторые процедурные нарушения со стороны РФ.

Но одновременно эксперты ВТО признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской продукции. Их аргументы выглядят достаточно странно. Всемирная организация торговли объяснила, что безопасность в Украине в 2014-2016 годах отличалась от общей в регионе, РФ имела основания не разрешать выезд своих специалистов по сертификации на украинские предприятия, опасаясь за их безопасность. При этом экспертная комиссия не только вышла за рамки своих полномочий, оценивая политические риски, но и отклонила украинские аргументы об альтернативных возможностях для проверки, которые не требуют посещения предприятий, пишет издание.

Вдобавок - и это тоже принципиально - экспертная группа отказалась видеть системность нарушений со стороны РФ. Такое признание было бы крайне важным для нас, ведь тогда в случае отказа России убрать нарушения у Украины была бы возможность введения ответных ограничений для компенсации своих потерь.

Теоретически у украинских производителей появляется возможность вернуться на рынок РФ, используя белорусские и казахстанские сертификаты, однако вероятнее всего РФ продолжит политику их непризнания, отмечают журналисты.

В отличие от аммиачного спора, где независимые эксперты изначально указывали на проблемы в украинской позиции, дело железнодорожных ограничений считали весьма перспективным для Украины.

Авторы статьи добавляют, что ввиду принятого решения, есть основания говорить о незаконном влиянии РФ на комиссию.

Также издание отмечает, что нынешнее поражение не является окончательным. Украина имеет право на апелляцию - и скорее всего, Киев этой возможностью воспользуется.

Напомним, Киев и Москва подали друг против друга по две жалобы. Решение по двум уже приняты. Остаются еще две. Однако дела, решения по которым еще не приняты, наиболее принципиальные.

Ориентировочно в декабре ВТО должна обнародовать отчет относительно украинской жалобы на ограничение РФ транзита грузов. Если решение относительно аммиака и железнодорожного оборудования имеете нишевый характер, то транзитное дело касается всего украинского экспорта. Ведь блокирование транзита фактически сделало невозможным украинский экспорт на восток, в первую очередь – в Центральную Азию. Более того, несмотря на все попытки, реальной альтернативы этому транзиту за более чем два года Украина не нашла.

А чуть позже (скорее всего – уже в 2019 году) будет принято решение по комплексному иску РФ против Украины относительно санкций и ограничений, наложенных в ответ на российскую агрессию. Этот спор должен стать историческим для ВТО – РФ пытается оспорить ограничения, которые были введены по политическим причинам. А соответственно, любое решение в этом деле должно стать прецедентом и для других политических санкций.

При этом если дело относительно санкций от самого начала считали таким, где решения сложно предугадать заранее, то в транзитной деле, как представлялось, Украина имеет достаточно мощную позицию.

Но теперь, после решения по делу о железнодорожном оборудовании, появилось немало оснований для пессимизма, резюмируют журналисты.

Как неофициально отмечают в правительстве, благодаря значению транзитного дела, в экспертную панель по этому делу удалось привлечь авторитетных специалистов, чья репутация сама по себе должна быть препятствием для давления РФ.