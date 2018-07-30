Украинские дизайнеры представили коллекции стилизованного национального костюма на этно-фэшн-шоу «Аристократична Україна»

Автором идеи и инициатором уникального мероприятия, которое дает возможность увидеть лучшую одежду и изысканные аксессуары современных дизайнеров, является народный депутат Украины Ольга Богомолец.

В субботу, 28 июля, на территории замка-музея «Радомысль» состоялся третий Всеукраинский фестиваль этнического и стилизованной одежды и аксессуаров «Аристократична Україна». Многомесячные усилия, потраченные на подготовку масштабного культурного мероприятия по возрождению национальных традиций, были вознаграждены сполна – этно-фэшн-шоу «Аристократична Україна» оказалось невероятным.

Автором идеи и инициатором уникального мероприятия, которое дает возможность увидеть лучшую одежду и изысканные аксессуары современных дизайнеров, является народный депутат Украины Ольга Богомолец.

«Посмотреть на наше чудо – украинское и крымскотатарское этническое и стилизованное одеяние, представленное лучшими театрами мод и отечественными дизайнерами – приехали сотни ценителей национальных традиций, художники и спортсмены, телеведущие и политики, журналисты и ученые. Моделями уже традиционно выступали не профессиональные манекенщицы, а простые волшебные украинские и крымскотатарские женщины. Они шли босиком по старинному домотканому крапивному полотну вместо традиционной красной дорожки, а люди им хлопали в ладоши», – отметила Ольга.

Среди тех, кто презентовал зрителям одежда и аксессуары, созданные по народным мотивам, и аутентичное одеяние, которое было в употреблении более ста лет назад, – матери погибших воинов АТО и жены защитников Украины, врачи, учителя, ученые, культурологи, волонтеры, участники АТО – всего более 150 волшебных красавиц и красавцев со всех уголков Украины.

«Особенно волшебными были детки, которые в национальной одежде разных эпох вызвали ощущение, полны символизма: вот оно, наше будущее, которое черпает силы и дух нашего славного прошлого, и больше никто и никогда не сможет заставить этих маленьких украинцев забыть, кто они и какого они рода», – подчеркнула основатель фестиваля Ольга Богомолец.

Этно-фэшн-шоу «Аристократична Україна» продемонстрировало самобытность традиций и культуры украинского народа, его духовных и мировоззренческих устоев, которые веками воплощались в национальной одежде.

Свои коллекции демонстрировали: театр мод VYSHYVANKA, школа моделей «Бархат» (г. Литин, Винницкая обл.), Полтавская областная детская организация «Век красоты», творческая мастерская «Оберег» (г. Бахмут), студия «Арт дизайн» (г. Борисполь), дизайн-студия Voloshka (г. Киев), бренд Анны Братасюк (г. Киев), бренд Konoplitska (г. Житомир), ZETA atelier (г. Киев), бренд Katrin Kym (г. Киев), TELIZHENKO fashion house (г. Черкассы), ТМ «Синий Лен» (г. Днепр).

На этно-фэшн-шоу «Аристократична Україна» с помощью зрительского голосования был определен лучший аксессуар, воспроизведение украинского наряда и современный стилизованный костюм. По итогам, победителем номинации «Лучший аксессуар» стала Наталья Гладий за непревзойденные веночки. В номинации «Лучшая реплика украинского наряда» победила Наталья Сиворакша с коллекцией «Украинское барокко». Награду за «Лучшее современное стилизованное одеяние» получила ТМ «Синий лен» и ее дизайнер Ирина Ковалева.

Кроме украинской и крымскотатарской одежды, представители посольств иностранных государств представили на фестивале свои национальные наряды. Это является свидетельством того, что культурная дипломатия работает, и она способна сближать народы и направлять их отношения в конструктивное русло сотрудничества.

Также на этно-фэшн-шоу «Аристократическая Украина» были представлены: коллекция традиционного оригинального одежды разных районов Житомирщины XIX – нач. ХХ ст. Этнографического отдела Житомирского краеведческого музея, коллекция вышивки и современной деловой одежды с элементами вышивки львовской Студии «Гойра» (дизайнер Ирина Христинич). Отдельным событием фестиваля стало открытие выставки икон на ящиках из-под снарядов, патронов и мин «Иконы во время войны» художников Александра Клименко и Софии Атлантовой. Кроме того, все желающие имели возможность посетить мастер-класс «Вышивка благородных девиц»

«Спасибо всем, кто приехал, кто был с нами душой, кто хранит в сердце национальную гордость и достоинство. Ведь только через возрождение национальных традиций, через возвращение к глубокой духовности наших предков, мы сможем построить большую и сильную страну, которая заботится о каждом и будет защищать его интересы на собственной земле и за ее пределами. Вместе мы обязательно возродим славу нашего государства, и ее имя еще будет громко и гордо звучать в мире!» – подытожила Ольга Богомолец.