"Мотор Сич" с начала года сократила прибыль в 2,5 раза

За отчетный период предприятие сократило доход от реализации продукции на 14,8% - до 5,8 миллиарда гривень.

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" в январе-июне 2018 года сократило чистую прибыль в 2,54 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 902,2 миллиона гривень.

Читайте такжеВ Беларуси открыли дело против чиновников "Мотор Сичи"

Об этом говорится в квартальном отчете предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период "Мотор Сич" сократила доход от реализации продукции на 14,8% - до 5,81 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Мотор Сич" в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличило чистую прибыль на 51,6% - до 3,1 миллиарда гривень с 2,044 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.