Tesla ведет переговоры о строительстве крупного завода в Европе - СМИ

У Tesla уже есть завод в Нидерландах, где произведенные в Калифорнии электромобили адаптируют для европейского рынка.

Производитель электромобилей Tesla ведет предварительные переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве крупного завода в Европе, где будут одновременно производиться батареи и собираться машины, сообщает The Wall Street Journal.

Как передает РБК, сообщение о том, что руководство американской компании обсуждает строительство предприятия с властями федеральных земель Саар и Рейнланд-Пфальц в Германии и правительством Нидерландов, появилось на фоне сообщении о планах Tesla соорудить завод в Китае. Как отмечает WSJ, переговоры находятся на ранней стадии.

У Tesla уже есть завод в Нидерландах, где произведенные в Калифорнии электромобили адаптируют для европейского рынка. Пока нет данных о том, идет ли речь о модернизации этого предприятия.

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Представитель правительства земли Рейнланд-Пфальц Ральф Шлеймер сообщил, что местное правительство предлагало Tesla условия для строительства предприятия, но детальные переговоры так и не начались. Министр экономики земли Саар Анке Релингер сообщила, что у властей есть договоренность о контактах с представителями Tesla.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявлял о том, что у Tesla к концу 2018 года есть планы построить завод на франко-немецкой границе, где-то недалеко от Бельгии и Люксембурга. Таким образом, компания рассчитывает улучшить свои позиции на рынке ЕС.

Основное предприятие Tesla находится в Калифорнии, тогда как двигатели для электромобилей в основном собираются в Неваде. Ранее Tesla указывала о намерении создать завод в Китае, который будет выпускать около 500 тысяч машин в год.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян выразил желание убедить Tesla создать свой завод по производству электробатарей в Украине.