Директора «Николаевского бронетанкового завода» уволили из-за задержек зарплат

Завод накопил долг по выплате заработной платы за два месяца из-за просроченной кредиторской задолженности по договорам с Министерством обороны.

Государственный концерн «Укроборонпром» уволил Николая Кистрина с должности директора государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод» из-за задержки в выплате заработных плат работникам.

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Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома»

Согласно сообщению, завод накопил долг по выплате заработной платы за два месяца из-за просроченной кредиторской задолженности по договорам с Министерством обороны Украины, а это привело к тому, что Государственная казначейская служба не согласовывает платежи по текущим договорам с Минобороны.

«Ненадлежащее исполнение Государственного оборонного заказа в условиях, когда в стране идет война - недопустимо. Это наносит прямой ущерб не только обороноспособности Украины, но и самому предприятию, которое остается без ценных специалистов из-за задержек заработной платы», - цитирует гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина пресс-служба концерна.

По его словам, решение уволить Кистрина вызвано также тем, чтобы подобное руководство предприятием не привело к ещё большим проблемам.

Справка УНИАН. «Николаевский бронетанковый завод» на постоянной основе проводит плановые ремонты и модернизацию БРДМ-2, БТР-70 с оснащением дизельными двигателями и БТР-80. Кроме того, предприятие разработало ряд модификаций бронемашин, например, командно-штабной машины БТР-70Ди-02 «Свитязь», которая была создана в рамках построения Единой автоматизированной системы управления Вооруженными Силами Украины и находится на вооружении украинской армии. Также, завод ведет собственную разработку новой бронированной разведывательно-дозорной машины.