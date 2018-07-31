Производство автомобилей сократилось: в Украине остался один производитель легковушек

Производство автотранспорта в январе-июне снизилось на 6,4%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 6,4% - до 3853 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Согласно данным ассоциации, статистику легкового сегмента отечественного автопрома сформировал только завод «Еврокар», который выпустил в первом полугодии 2018 года все легковые авто. По сравнению с первым полугодием 2017 года объем производства легковых авто вырос на 20,3% - до 3349 авто.

Таким образом, завод «Еврокар» остался единственным производителем легковых авто. При этом, в первом полугодии 2017 года производством легковых авто занимался завод «ЗАЗ», выпустив 293 авто.

Производство автобусов за январь-июнь выросло на 17,3% и составило 395 ед. Завод «ЗАЗ» произвел 22 автобуса, корпорация «Богдан» - 4 автобуса, Черниговский автозавод корпорации «Эталон» - 74 автобуса, завод «Часовоярские автобусы» изготовил 85 автобусов и «Черкасский автобус» - 210 ед.

Коммерческих автомобилей в январе-июне было произведено 109 шт. – 85 единиц на ЗАЗе и 24 на заводе «Черкасский автобус».

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тыс. единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).