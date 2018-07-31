Компания «Богдан Моторс» сменила убытки на прибыль

Компания в январе-июне получила прибыль в размере 191,2 млн грн.

Украинская автомобильная компания «Богдан Моторс», входящая в состав одного из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине – корпорации «Богдан», в первом полугодии 2018 года получила чистую прибыль в размере 191,2 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года чистый убыток составил 1,7 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции на 22,4% - до 204,5 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Богдан Моторс» входит в корпорацию «Богдан», которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в ее состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тысяч автобусов и троллейбусов.

Корпорация «Богдан» была создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.