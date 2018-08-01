Ассоциации производителей требуют от Минюста разрешить ситуацию вокруг рейдерства "Эконии"

В связи с попыткой рейдерского захвата ООО ПИИ «Экония» ведущие бизнес ассоциации - Ассоциация производителей детского питания, молочноконсервной и соковой продукции, Ассоциация производителей минеральных и питьевых вод Украины, Европейская Бизнес Ассоциация - обратились в Минюст с просьбой содействовать оперативному разрешению конфликта вокруг одного из членов их организаций.

В открытых письмах руководители ассоциаций отмечали, что, учитывая публичную огласку и давнюю положительную репутацию «Экония» на всеукраинском и международном уровне, важно обеспечить всестороннее и беспристрастное рассмотрение уполномоченной комиссией Минюста жалобы от компании на действия регистраторов.

Решение Комиссии по рассмотрению жалоб должно поставить точку в посягательстве рейдеров на имущество компании «Экония». Для этого Комиссия должна отменить противоправные регистрационные действия, которые были осуществлены по очереди регистраторами Каленчуком М.А., КП «Регистрация недвижимости» (регистрирует право собственности на объект недвижимости за Анатолием Титовым на основании уже отмененного постановления суда от 12.01.2007р.), регистратором Черкасского филиала ГП «Сетам» (регистрирует объект недвижимости за ООО «Кэпитал Инвест Девелопмент» на основе акта приема-передачи имущества от А. Титова) и частным нотариусом Бровченко Н.А. (регистрирует договор передачи объекта недвижимости от ООО «Кэпитал Инвест Девелопмент» в ипотеку его же учредителю, частному лицу Михаилу Постоловскому), на основе которого последний и захватывает завод.

Директор Национальной ассоциации производителей детского питания, молочноконсервной и соковой продукции, Нагайцева Тамара:

«Екония» уже более 8 лет является постоянным членом нашей Ассоциации. За это время компания вместе со специалистами Национальной ассоциации «Укрконсервмолоко» активно участвовала в работе по усовершенствованию законодательства в сфере развития производства детского питания (это и Закон Украины «О детском питании», и изменения в Налоговый кодекс, и постановления Кабинета Министров). Поэтому попытка рейдерского захвата этого предприятия особенно вызывает беспокойство. Надеемся, что антирейдерная комиссия при Минюсте достаточно оперативно во внесудебном порядке отменит незаконные действия «черных» регистраторов, а Экония вернется к нормальной работе и станет примером того, как государство стоит на стороне закона и справедливости».

Представители Европейской Бизнес Ассоциации уверены, что попытки рейдерского захвата не добавляют баллов инвестиционной привлекательности нашей страны. По их мнению, сейчас очень важно разобраться в ситуации, обеспечить уважение к бизнесу и законную защиту права собственности. В этом плане ЕБА рассчитывает на оперативное и профессиональное вмешательство Министерства юстиции Украины, качественную коммуникацию и оперативное решение ситуации вокруг завода «Экония».

Напомним, 19 июля 2018 на завод «Экония» ворвалась группа лиц и заявила свои права на имущество предприятия. По требованию полиции они предоставили Извлечение из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Как стало известно позже, с целью захвата предприятия рейдерами с помощью регистратора были совершены незаконные регистрационные действия в Государственном реестре прав на недвижимое имущество на основании Постановления суда «Об утверждении мирового соглашения» от 11.01.2007г.(!). между Анатолием Титовым и коллективным промышленным предприятием «Золотоношская мебельная фабрика». Это Постановление самом деле было отменено Постановлением того же суда 6.04.2007 года и производство по делу было закрыто.

Компания «Экония» приобрела завод в 2008 году.

Через 11 лет, физическое лицо - Анатолий Титов незаконно регистрирует права на недвижимое имущество по уже отмененному решению и передает его ООО «Кэпитал Инвест Девелопмент» (учредители Анатолий Титов, Михаил Постоловский, конечный бенефициар Ян Аронов). В дальнейшем произошла попытка силового захвата предприятия.

Сейчас подана жалоба в Министерство юстиции Украины об отмене регистрационных действий всех причастных субъектов регистрации.